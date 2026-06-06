Trump: “L’Iran non ha accettato un accordo per porre fine alla guerra perché sono forti, sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha affermato che i leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in corso perché sono “forti” e “orgogliosi”, ma in definitiva, ha aggiunto, “non hanno altra scelta” se non quella di raggiungere un accordo.

“Sono forti, sono orgogliosi, ci sono cose che non avrebbero mai pensato di fare e che ora dovranno fare. Non hanno scelta, e ci vuole un po’ di tempo”, ha detto il presidente alla moderatrice di “Meet the Press” della NBC News, Kristen Welker, durante un’intervista.

Durante l’intervista di venerdì, Trump ha criticato coloro che lo esortano a raggiungere rapidamente un accordo con l’Iran per porre fine al conflitto, affermando: “Ci vogliono anni per fare queste cose”.

«Queste persone combattono da 47 anni. Hanno ucciso americani», ha detto il presidente, riferendosi ai leader iraniani. «Hanno amputato loro gambe e braccia e hanno sfigurato i loro volti in modo orribile».