Trump: “L’Iran non ha accettato un accordo per porre fine alla guerra perché sono forti, sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta”

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AgenPress. Il presidente Donald Trump ha affermato che i leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in corso perché sono “forti” e “orgogliosi”, ma in definitiva, ha aggiunto, “non hanno altra scelta” se non quella di raggiungere un accordo.

“Sono forti, sono orgogliosi, ci sono cose che non avrebbero mai pensato di fare e che ora dovranno fare. Non hanno scelta, e ci vuole un po’ di tempo”, ha detto il presidente alla moderatrice di “Meet the Press” della NBC News, Kristen Welker, durante un’intervista.

Durante l’intervista di venerdì, Trump ha criticato coloro che lo esortano a raggiungere rapidamente un accordo con l’Iran per porre fine al conflitto, affermando: “Ci vogliono anni per fare queste cose”.

«Queste persone combattono da 47 anni. Hanno ucciso americani», ha detto il presidente, riferendosi ai leader iraniani. «Hanno amputato loro gambe e braccia e hanno sfigurato i loro volti in modo orribile».

Ha poi paragonato la durata di questo conflitto alla guerra del Vietnam, affermando: “Sto procedendo molto velocemente. Sono passati tre mesi. Sapete, la guerra del Vietnam è durata 19 anni. Io sono al terzo mese e tutto quello che fanno è dire: ‘Ehi, quando vincerai?’ Se fossi un democratico, nessuno parlerebbe in questo modo, ma non mi importa. Mi ci sono abituato.”

Trump ha aggiunto che finora nel conflitto gli Stati Uniti hanno “distrutto completamente il loro esercito”, ma ha anche precisato che l’Iran possiede ancora alcuni missili e droni.

“La maggior parte delle fabbriche di droni è stata distrutta, la maggior parte delle rampe di lancio è stata distrutta e la maggior parte delle aree di produzione di missili è stata distrutta. Ma hanno ancora capacità produttive. Hanno alcuni missili, hanno alcuni droni”, ha affermato. “Direi che in termini percentuali, forse il 21-22% dei loro missili. Sono molti missili, ma non sono quanti ne avevano quando abbiamo attaccato per la prima volta.”

L’Iran ha dimostrato di possedere ancora capacità missilistiche e di utilizzo di droni lanciando una serie di attacchi nel Golfo Persico all’inizio di questa settimana, colpendo persino l’aeroporto internazionale del Kuwait.

Il presidente ha a lungo criticato l’Iran e, nelle ultime settimane, sia lui che altri funzionari dell’amministrazione Trump hanno affermato che la guerra, iniziata con una serie di attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, era necessaria per impedire al regime di costruire un’arma nucleare.

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