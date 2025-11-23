Rubio: “Il piano di pace per l’Ucraina è stato elaborato dagli Stati Uniti”

AgenPress. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio e diversi senatori si stanno pubblicamente contraddicendo sulla paternità del piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Sabato due senatori statunitensi, citando una telefonata con il Segretario Rubio, hanno riferito che il piano attribuito a Washington non era stato elaborato dagli Stati Uniti. Poco dopo, il Segretario li ha contraddetti sulla piattaforma X, sottolineando che gli Stati Uniti erano effettivamente gli ideatori del piano.

Questo documento “costituisce un solido quadro per i negoziati in corso”. È stato elaborato dagli Stati Uniti e si basa sui “suggerimenti della parte russa, ma anche sui contributi precedenti e attuali dell’Ucraina”, ha scritto Rubio.

Riguardo al piano di pace, il senatore repubblicano Mike Rounds ha affermato che era stato proposto al governo degli Stati Uniti. “Questa non è la nostra raccomandazione, non è il nostro piano di pace”, ha affermato, citando Rubio.

Secondo il senatore Angus King, il piano in 28 punti è “essenzialmente la lista dei desideri dei russi”. Ha aggiunto che la bozza è una “guida per restringere i punti di contesa tra Ucraina e Russia”. Ha affermato che l’attenzione dovrebbe ora concentrarsi sul raggiungimento di una pace “che rispetti l’integrità e la sovranità dell’Ucraina, non premi l’aggressione e fornisca adeguate garanzie di sicurezza”.

La bozza del piano di pace circola sui media statunitensi da giorni. I 28 punti della bozza avvantaggiano principalmente la Russia. All’Ucraina, a sua volta, viene chiesto di fare concessioni significative. Ad esempio, la proposta prevede che l’Ucraina ceda alla Russia anche territori precedentemente difesi e riduca le sue capacità militari, in particolare per quanto riguarda le armi a lungo raggio e la forza lavoro. Inoltre, la NATO dichiarerà la rinuncia a qualsiasi espansione.

La portavoce del governo statunitense, Karoline Leavitt, ha recentemente dichiarato che il piano di Rubio e Witkoff è stato elaborato nel corso di diverse settimane. Entrambi si sono consultati con i rappresentanti di Russia e Ucraina per capire cosa ciascun Paese fosse disposto a fare per raggiungere una pace duratura. “È un buon piano per la Russia e per l’Ucraina”, ha affermato. “E crediamo che dovrebbe essere accettabile per entrambe le parti”.