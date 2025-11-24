Eccellenza e squisita accoglienza all’Agriturismo Monti Due Torri a Genzano di Roma

AgenPress. Nel cuore dei Castelli Romani, nelle terre che furono scelte da Cicerone e Carlo Maratta, all’Agriturismo Monti Due Torri, si gusta la storia.

Cenare infatti sotto le volte di due imponenti cisterne romane è già di per sé un’esperienza unica. Se poi sulla tavola c’è il famoso pane di Genzano e il cameriere vi porta dei piatti a base di prodotti aziendali dal sapore autentico è evidente che in questa struttura l’accoglienza è unica e irripetibile.

L’atmosfera, tra antichi attrezzi contadini, utensili d’epoca, torchi di vino, tradisce poi il sapere contadino che qui rivive con passione e dedizione. Al palato si percepisce quanto lavoro c’è dietro un raviolo, dietro uno strozzaprete, o, semplicemente, dietro una bruschetta al pomodoro. E poi, calice alla mano, si sorseggia tutta la sapienza enologica di una terra già famosa per questa produzione in epoca romana. Non è un caso infatti che la spa che arricchisce l’accoglienza offre ai visitatori anche una originalissima immersione in una grande tinozza di legno colma di vino. Emozioni di benessere da vivere anche immergendosi nell’altra grande tinozza, colma di oli essenziali o in una bellissima vasca d’acqua calda o facendo una sauna o un bagno turco negli spazi curati e rilassanti.

Una accoglienza che viene da lontano, dalla dedizione di una coppia che decenni fa acquistò l’antico e storico casale da Anna Maria Crivelli, ultima discendente della famiglia McDonald di origine scozzese.

Una grande azienda agricola che ha fatto poi da apripista all’agriturismo che oggi serve ai propri ospiti i propri prodotti: vino, olio, salumi, miele, pasta fatta in casa, mozzarella di bufala e molto altro. Eccellenze che arrivano dai campi e dalle stalle del Country Resort Borgo che assieme a La Vista Resort completano le proprietà aziendali.

Un’azienda aperta a nuove esperienze tanto che ha saputo mettersi in gioco aderendo all’originale iniziativa de La Settimana del Baratto, in programma quest’anno dal 17 al 21 novembre.

Dalla sua postazione, la poltrona accanto alla reception, la capostipite Lidia Paluzzi, sovrintende con grande lucidità alla gestione oggi affidata ai propri discendenti. Deve aver ereditato la autorevolezza e la determinazione In sala compare anche la fotografia in bianco e nero dei primi del Novecento di sua nonna, donna dai tratti volitivi e dall’espressione fiera.

La disponibilità e l’accoglienza arricchiscono il quadro di una azienda che si fa in tre che, con profonde radici nel passato, sa guardare avanti ed aprirsi alle nuove tendenze del wellness e del wedding.