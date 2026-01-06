Agricoltura, Fapi: “Bene decisione europea su aumento risorse Pac”

AgenPress. “La decisione della Commissione Europea di modificare, come richiesto dall’Italia, la proposta di nuovo Quadro Finanziario Pluriennale per rendere disponibili già dal 2028 ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune rappresenta un segnale concreto a sostegno del settore primario.

È una scelta che può assicurare crescita e sviluppo alle imprese agricole e della trasformazione, rafforzando competitività, investimenti e occupazione in un comparto strategico per l’economia europea e nazionale.

In Europa la voce dell’Italia è tornata autorevole grazie al lavoro del vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto e all’azione del Governo italiano. Un risultato politico che dimostra la capacità del nostro Paese di incidere sulle grandi scelte comunitarie.

Siamo convinti che l’Italia saprà fare buon uso delle ulteriori risorse per avviare nuove produzioni agricole e per valorizzare ulteriormente la qualità delle nostre eccellenze”.

Lo afferma il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.