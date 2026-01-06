type here...

Agricoltura, Fapi: “Bene decisione europea su aumento risorse Pac”

Agricoltura
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “La decisione della Commissione Europea di modificare, come richiesto dall’Italia, la proposta di nuovo Quadro Finanziario Pluriennale per rendere disponibili già dal 2028 ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune rappresenta un segnale concreto a sostegno del settore primario.

È una scelta che può assicurare crescita e sviluppo alle imprese agricole e della trasformazione, rafforzando competitività, investimenti e occupazione in un comparto strategico per l’economia europea e nazionale.

In Europa la voce dell’Italia è tornata autorevole grazie al lavoro del vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto e all’azione del Governo italiano. Un risultato politico che dimostra la capacità del nostro Paese di incidere sulle grandi scelte comunitarie.
Siamo convinti che l’Italia saprà fare buon uso delle ulteriori risorse per avviare nuove produzioni agricole e per valorizzare ulteriormente la qualità delle nostre eccellenze”.

Lo afferma il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits