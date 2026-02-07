type here...

Trattori a Roma a marzo: il COAPI chiama alla mobilitazione nazionale

Agricoltura
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il COAPI lancia la Mobilitazione Nazionale di marzo e chiama a raccolta agricoltori, categorie produttive e cittadini per una grande manifestazione a Roma, prevista nei primi giorni del mese, “auspicabilmente il 7 marzo 2026”.

L’annuncio è stato dato oggi durante una conferenza stampa dal presidio di Forcola (SO), in collegamento con Roma. “Mettiamo al centro il Diritto al Cibo, sia per chi lo produce sia per chi lo consuma”, afferma il Coordinamento, sottolineando come la crisi stia mettendo a rischio la sopravvivenza delle micro e piccole imprese agricole e dell’intera filiera agroalimentare.

Secondo il COAPI, nel 2026 l’Italia affronta un aumento della povertà alimentare aggravata dall’inflazione, mentre le importazioni prive di adeguati controlli penalizzano le produzioni nazionali e mettono a rischio qualità e tracciabilità.

La mobilitazione sarà aperta ad agricoltori, pescatori, allevatori, artigiani del cibo, piccoli distributori, ristoratori, braccianti, tecnici, associazioni e movimenti dei consumatori. È prevista anche la presenza di mezzi agricoli nella Capitale nei giorni precedenti la manifestazione.

“Le adesioni sono già numerose, con centinaia di mezzi pronti a partire. Stiamo definendo gli ultimi dettagli con istituzioni e forze dell’ordine e comunicheremo a breve la data definitiva”, spiega il COAPI.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits