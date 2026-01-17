Mercosur: la firma di von der Leyen contro gli agricoltori, responsabilità del governo Meloni

AgenPress. Oggi la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha firmato in Paraguay l’accordo UE-Mercosur. Una firma che avrà conseguenze dirette e negative per l’agricoltura ed i consumatori europei ed italiani, resa possibile per la responsabilità politica del governo italiano, che ha cambiato posizione accettando promesse prive di garanzie reali.

Cristina Guarda, eurodeputata Verdi/ALE e membro della Commissione AGRI, dichiara:

“Se è arrivata la firma del Mercosur è perché il governo Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida hanno scelto di credere ad annunci vuoti. Nessuna risorsa aggiuntiva per la PAC, nessuna tutela reale contro la concorrenza sleale, nessuna garanzia vincolante su ambiente, benessere animale, diritti del lavoro o uso di sostanze vietate”.

“Questo accordo chiede agli agricoltori europei di competere con prodotti realizzati secondo standard che l’Unione non accetterebbe mai al proprio interno. È una contraddizione politica enorme e inaccettabile”, prosegue Guarda, ricordando che la comunità agricola europea è nettamente contraria. “Ancora una volta l’agricoltura viene trattata come la variabile di aggiustamento della politica commerciale dell’UE”.

Sulle cosiddette salvaguardie agricole, Guarda è netta:

“Sono lente, discrezionali e attivabili solo quando il danno è già avvenuto. Non prevengono le crisi di mercato e non proteggono né i produttori né i consumatori”.

L’eurodeputata sottolinea infine la gravità del metodo seguito:

“Il modo in cui questo accordo è stato negoziato e spinto verso la firma ha prodotto una reazione istituzionale senza precedenti. Mercoledì a Strasburgo il Parlamento europeo voterà una mozione, promossa anche su iniziativa dei Verdi, per chiedere il parere della Corte di giustizia dell’Unione europea. È il segno di una perdita di fiducia profonda nel processo di ratifica”.

“La firma di oggi non è un successo”, conclude Guarda “ma uno strappo politico e democratico. Su Mercosur la responsabilità è di Meloni, che a parole difende la sovranità alimentare, ma nei fatti la mette seriamente a rischio, dicendo di provare imbarazzo per gli agricoltori che protestano e trattandoli solo come un ostacolo da rimuovere per raggiungere i suoi obiettivi politici.”