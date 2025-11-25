Macron: “Vogliamo la pace, ma non una pace che significherebbe una capitolazione dell’Ucraina”

“Solo gli ucraini possono decidere quali concessioni territoriali sono disposti a fare”

AgenPress. Il piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’Ucraina si sta muovendo nella giusta direzione, ma ci sono aspetti che necessitano di miglioramenti per renderlo accettabile per l’Ucraina e l’Europa, ha dichiarato oggi il presidente francese Emmanuel Macron .

Tuttavia ci sono aspetti di questo piano che vale la pena discutere, negoziare, migliorare”, ha osservato Macron.

“Vogliamo la pace, ma non una pace che significherebbe una capitolazione”, ha sottolineato, aggiungendo che solo gli ucraini possono decidere quali concessioni territoriali sono disposti a fare.

“Ciò che è stato messo sul tavolo ci dà un’idea di ciò che sarebbe accettabile per i russi. Significa che dovrebbe essere accettabile anche per gli ucraini e gli europei? La risposta è no”, ha sottolineato.

La prima linea di difesa dell’Ucraina in caso di pace con la Russia sarà la rinascita del proprio esercito, e non ci possono essere restrizioni a questo, ha continuato Macron.

Ha inoltre sottolineato che spetta “agli europei decidere” come utilizzare i beni russi congelati, come proposto da Donald Trump nel suo piano di investimenti nei programmi di ricostruzione dell’Ucraina che saranno realizzati dagli Stati Uniti.

“Gli europei sono gli unici ad avere voce in capitolo, perché questo fa parte del piano, su cosa faremo con i beni russi congelati, detenuti dagli europei”.

Il presidente francese, che questo pomeriggio parteciperà a un nuovo incontro in videoconferenza della coalizione filo-ucraina, ha anche chiesto di non mostrarsi “debole” di fronte alla “minaccia” della Russia, che ha “una posizione molto più aggressiva”.

“Se siamo deboli in Ucraina, se diciamo ‘non è più un nostro problema, sono troppo lontani’ abbandoneremo l’Ucraina”, ha avvertito.