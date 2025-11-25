AgenPress. Secondo Mosca, gli sforzi per raggiungere la pace in Ucraina sono in stallo. Dopo l’incontro tra una delegazione russa e il negoziatore americano Dan Discroll ad Abu Dhabi, non ci sono stati nuovi sviluppi da segnalare, ha dichiarato oggi il portavoce del governo russo Dmitry Peskov. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto miglioramenti alla proposta del presidente statunitense Donald Trump.

Riferendosi alle controproposte degli europei e dell’Ucraina, Peskov ha dichiarato di non aver ricevuto una versione rivista del piano Trump ad Abu Dhabi. “Attualmente, l’unica proposta sostanziale è il progetto americano, il progetto Trump. Crediamo che questa potrebbe essere un’ottima base per i negoziati”.

L’Ucraina, tuttavia, vuole che le sue richieste siano prese in considerazione nei piani degli Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy potrebbe recarsi negli Stati Uniti nei prossimi giorni per concludere un accordo con Trump per porre fine alla guerra, ha scritto su Facebook il capo del Consiglio di sicurezza nazionale, Rustem Umyerov.

In Ucraina e tra gli alleati europei, il piano di Trump in 28 punti è stato accolto con riserve. I critici lo considerano una concessione di vasta portata agli obiettivi bellici russi, come annessioni territoriali su larga scala, restrizioni agli armamenti per l’Ucraina e un divieto permanente di adesione alla NATO. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno fatto delle concessioni all’Ucraina nel fine settimana.

I negoziatori hanno concordato un “quadro di pace perfezionato”. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato di “enormi progressi” dopo i negoziati di Ginevra.

L’esperto militare Gerald Karner ha confermato che accettare la proposta originale equivarrebbe a una capitolazione da parte dell’Ucraina. Karner ha dichiarato sulla piattaforma social X che il piano in 28 punti era “un’astuta operazione di intelligence da parte della Russia”. Ha aggiunto che il documento viola oltre 70 accordi internazionali vincolanti per gli Stati Uniti, incluso il trattato NATO.

“Il fatto che gli attori russi siano così facilmente in grado di sfruttare l’arroganza e l’incompetenza sbalorditive dell’attuale amministrazione statunitense in questo modo ha un enorme potenziale di turbolenza nella politica interna ed estera”, ha affermato Karner. In questa situazione, “le reazioni calme ma determinate dei politici europei” rappresentano un fattore stabilizzante. “Questo potrebbe essere il momento dell’Europa e anche ritorcersi contro Putin”, ha aggiunto l’esperto.