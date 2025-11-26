Hong Kong. Incendio in un complesso residenziale: 36 morti e almeno 279 dispersi

AgenPress. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal governatore trentasei persone sono morte e almeno altre 279 risultano disperse dopo che è scoppiato un grave incendio in un complesso residenziale di Hong Kong.

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di Hong Kong di fare tutto il possibile per spegnere l’incendio, che si è diffuso a sette degli otto grattacieli del complesso Wang Fuk Court, che conta quasi 2.000 appartamenti.

Oltre 800 vigili del fuoco con 140 veicoli sono impegnati nelle operazioni per spegnere il vasto incendio nel distretto di Tai Po, nella parte settentrionale di Hong Kong.