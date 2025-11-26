type here...

Hong Kong. Incendio in un complesso residenziale: 36 morti e almeno 279 dispersi

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal governatore trentasei persone sono morte e almeno altre 279 risultano disperse dopo che è scoppiato un grave incendio in un complesso residenziale di Hong Kong.

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di Hong Kong di fare tutto il possibile per spegnere l’incendio, che si è diffuso a sette degli otto grattacieli del complesso Wang Fuk Court, che conta quasi 2.000 appartamenti.

Oltre 800 vigili del fuoco con 140 veicoli sono impegnati nelle operazioni per spegnere il vasto incendio nel distretto di Tai Po, nella parte settentrionale di Hong Kong.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits