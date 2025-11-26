type here...

Israele conferma di aver ricevuto uno degli ultimi tre corpi presi in ostaggio il 7 ottobre 2023

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Israele ha confermato oggi di aver ricevuto uno degli ultimi tre corpi di ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, chiarendo che i resti consegnati dai gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamica appartenevano a un israeliano.

“A seguito del processo di identificazione da parte dell’Istituto nazionale di medicina legale”, i rappresentanti militari “hanno informato la famiglia dell’ostaggio deceduto, Dror Or, che il loro caro è stato rimpatriato in Israele”, si legge in una nota dell’ufficio del Primo Ministro israeliano.

Dror O ha perso la vita il 7 ottobre 2023, all’età di 48 anni, durante l’attacco di Hamas a Israele, e il suo corpo è stato trasferito a Gaza. Con il ritorno delle sue spoglie, a Gaza rimangono due corpi di ostaggi degli attacchi del 7 ottobre: ​​un cittadino israeliano e un cittadino thailandese.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits