Nuove offese di Trump a una giornalista e al New York Times per un articolo che fa riferimento alla sua età

AgenPress. Donald Trump ha attaccato il quotidiano New York Times, definendolo “nemico del popolo” e ha offeso una giornalista per il suo aspetto, dopo l’articolo sull’età del presidente americano.

Katie Rogers è una giornalista di seconda categoria, brutta fuori e dentro”, ha scritto il 79enne presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth.

In un articolo pubblicato martedì il New York Times ha osservato che il numero di apparizioni pubbliche di Trump tra il suo insediamento, avvenuto il 20 gennaio 2025, e il 25 novembre è diminuito del 39% rispetto allo stesso periodo del suo primo mandato (2017-2021).

Il New York Times si interroga anche sulla salute del leader repubblicano dopo essere stato visto in pubblico con un livido sul dorso della mano e le caviglie gonfie. Inoltre sembrava anche essersi addormentato durante un recente evento nello Studio Ovale.