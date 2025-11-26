type here...

Nuove offese di Trump a una giornalista e al New York Times per un articolo che fa riferimento alla sua età

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Donald Trump ha attaccato il quotidiano New York Times, definendolo “nemico del popolo” e ha offeso una giornalista per il suo aspetto, dopo l’articolo sull’età del presidente americano.

Katie Rogers è una giornalista di seconda categoria, brutta fuori e dentro”, ha scritto il 79enne presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth.

In un articolo pubblicato martedì il New York Times ha osservato che il numero di apparizioni pubbliche di Trump tra il suo insediamento, avvenuto il 20 gennaio 2025, e il 25 novembre è diminuito del 39% rispetto allo stesso periodo del suo primo mandato (2017-2021). 

Il New York Times si interroga anche sulla salute del leader repubblicano dopo essere stato visto in pubblico con un livido sul dorso della mano e le caviglie gonfie. Inoltre sembrava anche essersi addormentato durante un recente evento nello Studio Ovale.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits