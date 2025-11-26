type here...

Steve Witkoff arriverà a Mosca la prossima settimana per colloqui sulla fine della guerra in Ucraina

Il consigliere per la politica estera del leader russo Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ha confermato che l’inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, visiterà Mosca la prossima settimana per colloqui sulla fine della guerra in Ucraina, ha riportato Reuters

AgenPress. Per quanto riguarda Witkoff, posso dire che è stato raggiunto un accordo preliminare per la sua visita a Mosca la prossima settimana“, ha dichiarato il collaboratore di Putin. Ha aggiunto che “anche altri rappresentanti delle amministrazioni coinvolti negli affari ucraini” verranno a Mosca.

Martedì Trump ha affermato che restano solo pochi punti critici prima di raggiungere un accordo di pace per l’Ucraina, quindi ha ordinato a Witkoff di incontrare Putin e che il Segretario dell’Esercito Dan Driscoll avrebbe guidato i colloqui con la parte ucraina.

 

