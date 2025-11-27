type here...

Meloni: “Oltre alla Schlein ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte”

Breaking newsPolitica
redazione
Da redazione
AgenPress. Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me.
Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente.
Sono quindi pronta a confrontarmi con l’opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte.
Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio.
La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi.
E’ quanto dichiara sui social Giorgia Meloni.
