L’Europa deve sostenere con fermezza Kiev. Aumentare la pressione su Mosca per porre fine a “questa guerra barbarica”

AgenPress. In un momento critico per l’andamento della guerra in Ucraina e per gli sforzi per raggiungere la pace, il Primo Ministro britannico ha accolto oggi a Downing Street il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

I quattro leader si sono concentrati sul ruolo dei recenti colloqui di pace basati sul piano americano, sottolineando che gli sviluppi degli ultimi giorni incidono direttamente anche sulla sicurezza europea.

Il messaggio centrale dell’incontro è stata la necessità di una “pace giusta e duratura” in Ucraina. Una pace che richiede garanzie di sicurezza solide e credibili. Allo stesso tempo, i leader hanno sottolineato che, mentre i processi diplomatici sono in corso, l’Europa deve sostenere con fermezza Kiev. Hanno sottolineato che l’Ucraina continua a essere colpita da “attacchi incessanti” che lasciano migliaia di cittadini senza energia e senza servizi di base.

Tra le questioni sul tavolo c’era anche l’avanzamento dei lavori per l’utilizzo dei beni statali russi congelati, con l’obiettivo di finanziare la ricostruzione dell’Ucraina. Una soluzione che sta trovando consenso tra un numero crescente di leader europei.

Al termine dell’incontro, il Primo Ministro britannico ha presieduto un’ampia videoconferenza con gli alleati europei, alla presenza del Presidente Zelensky. Vi hanno partecipato rappresentanti della Commissione Europea, del Consiglio Europeo, di Finlandia, Norvegia, Italia, Danimarca, Polonia, Svezia, Paesi Bassi, NATO, nonché un alto funzionario turco.

I partecipanti hanno convenuto che l’Ucraina si trova in un “momento critico” e che è necessario un ulteriore sostegno militare ed economico. Allo stesso tempo, tuttavia, è necessario aumentare la pressione su Mosca per porre fine a “questa guerra barbarica”.