Caso Minetti, Nordio trasmette la relazione del Pg al Quirinale

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AgenPress. Preso atto della relazione della Procura Generale di Milano sugli approfondimenti svolti relativamente alla grazia a Nicole Minetti, il Ministero ha trasmesso gli atti, come richiesto, alla Presidenza della Repubblica.

 

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