Cucina italiana patrimonio Unesco, Schillaci: “Conferma eccellenza nostro modello alimentare, pilastro di una vita sana”

Salute
AgenPress. “Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio dell’umanità, fortemente sostenuto da tutto il Governo Meloni, ci riempie di orgoglio e conferma l’eccellenza del nostro modello alimentare, simbolo della nostra identità nazionale e di una lunga tradizione di benessere, genuinità e convivialità. Fieri di questo grande successo, continuiamo a promuovere la cucina italiana insieme alla dieta mediterranea come pilastro di uno stile di vita in salute”.
È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
