Cucina italiana patrimonio Unesco, Schillaci: “Conferma eccellenza nostro modello alimentare, pilastro di una vita sana”

AgenPress. “Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio dell’umanità, fortemente sostenuto da tutto il Governo Meloni, ci riempie di orgoglio e conferma l’eccellenza del nostro modello alimentare, simbolo della nostra identità nazionale e di una lunga tradizione di benessere, genuinità e convivialità. Fieri di questo grande successo, continuiamo a promuovere la cucina italiana insieme alla dieta mediterranea come pilastro di uno stile di vita in salute”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.