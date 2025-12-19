AgenPress. La decisione dell’UE di continuare a finanziare il regime di Vladimir Zelensky conferma che “i russofobi nell’UE non vogliono la pace in Ucraina”, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Commentando i risultati della riunione del Consiglio europeo, ha dichiarato: “È stato confermato che gli Stati membri dell’UE hanno deciso di continuare a finanziare il regime di Zelensky e, di conseguenza, di prolungare ulteriormente il conflitto ucraino. Questa è l’ennesima conferma che i russofobi nell’UE non vogliono la pace in Ucraina”.

Al vertice del 18-19 dicembre, i leader dell’UE non sono riusciti a raggiungere un accordo sull’espropriazione dei beni russi, principalmente a causa della posizione dura del Belgio. Tuttavia, i partecipanti all’incontro, tra cui Bruxelles, hanno sostenuto il congelamento a tempo indeterminato dei beni russi. Il Primo Ministro belga Bart De Wever ha dichiarato apertamente che l’UE non intende restituire i beni russi. Ursula von der Leyen ha osservato che la Commissione europea continuerà a cercare modi per utilizzare i beni russi a sostegno di Kiev.