Epstein. 15 immagini scomparse dal sito web del Dipartimento di Giustizia. Le vittime degli abusi dichiarano che alcune denunce furono ignorate dall’FBI

Il senatore democratico Dick Durbin ha dichiarato di voler indagare sul motivo per cui non tutti i documenti sono stati pubblicati contemporaneamente. Nel frattempo, 15 immagini rese pubbliche venerdì sono scomparse dal sito web del Dipartimento di Giustizia.

Le donne, vittime degli abusi, tengono in mano foto di se stesse da giovani

Uno dei file rimossi include la foto di un tavolo con foto incorniciate di Epstein con personaggi famosi. Sotto il tavolo, un cassetto aperto conteneva due foto stampate del presidente Donald Trump. Una foto nel cassetto mostrava Trump in piedi circondato da donne in costume da bagno; l’altra era una foto nota di Epstein con Trump, la first lady Melania Trump e Ghislaine Maxwell.

Trump non ha commentato la pubblicazione dei file e non è stato accusato di illeciti in relazione al caso Epstein.

Abigail Jackson, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato in una nota che “pubblicando migliaia di pagine di documenti, collaborando con la richiesta di citazione della Commissione di vigilanza della Camera e chiedendo di recente ulteriori indagini sugli amici democratici di Epstein, l’amministrazione Trump ha fatto di più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i democratici”.

Le altre foto rimosse dalla raccolta di documenti erano quasi tutte ritratti di donne nude nella casa di Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sui file mancanti.

La scomparsa dei documenti è avvenuta in un momento di forte reazione alla produzione di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia, che era incompleta nonostante l’obbligo imposto dall’Epstein Files Transparency Act di produrre i documenti non classificati e con limitate eccezioni.

Alcune vittime degli abusi commessi da Jeffrey Epstein hanno accolto con favore la pubblicazione dei fascicoli. Dani Bensky, che ha dichiarato di aver subito abusi sessuali da parte di Epstein quando aveva 17 anni, ha accolto con favore la pubblicazione dei documenti, ma ha affermato che lei e altre vittime speravano che ne sarebbero stati resi pubblici di più.

Maria Farmer ha affermato che la denuncia presentata all’FBI nel 1996 su Epstein fu ignorata, ha definito la pubblicazione di quei documenti “incredibile”, ma ha anche aggiunto che tra i suoi sentimenti c’era tristezza per le altre persone che avevano subito gli abusi.

“È incredibile. Grazie per avermi creduto. Mi sento redenta. Questo è uno dei giorni più belli della mia vita. Naturalmente, a tutto questo si aggiunge il fatto che sono devastata per tutte le altre bambine che sono state ferite perché l’FBI non ha fatto il suo lavoro”, ha dichiarato Farmer.

Nel 1996, Farmer presentò una denuncia all’ufficio locale dell’FBI di Miami, sostenendo che Epstein aveva rubato delle foto che aveva scattato alle sue sorelle di 12 e 16 anni e che, secondo lei, quelle immagini erano state vendute.