Previsioni Meteo del 9 Luglio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 9 Luglio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d’Aosta; stabilità prevalente altrove. In serata e in nottata migliora con cielo sereno ovunque.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio qualche addensamento sull’Abruzzo con possibili rovesci sparsi; non sono previsti cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cielo sereno su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in sviluppo su Campania e Molise con rovesci e temporali a partire dalle zone interne; qualche innocuo disturbo nuvoloso su Basilicata e Calabria, tempo asciutto altrove. Tra serata e nottata rasserena ovunque.

Temperature minime in calo al centro-nord ed in aumento al sud; massime in rialzo sulle regioni Tirreniche, in calo al nord e sul versante Adriatico.