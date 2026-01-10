‘Una nuova Giustizia’. Il ministro Nordio presenta il suo nuovo libro sulla riforma costituzionale

AgenPress. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, mercoledì 14 gennaio 2026, alle 11, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, presenterà il suo nuovo libro, “Una nuova giustizia”.

Il volume, edito da Guerini e Associati, che appare a quasi trent’anni dalla pubblicazione di ‘Giustizia’, primo dei cinque titoli che compongono la lunga storia del dibattito sulla giustizia e sullo stato del diritto, propone un’analisi rigorosa delle criticità strutturali del sistema giudiziario italiano e delle prospettive aperte dalla riforma costituzionale approvata nel 2025. Un ideale capitolo conclusivo del percorso iniziato nel 1997.

Dopo il saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, prenderanno parte all’incontro, assieme al Guardasigilli Carlo Nordio, i relatori Francesco Greco, Presidente del Consiglio nazionale forense, e la giornalista Gaia Tortora. Modera Roberto Napoletano, direttore del Messaggero.

Separazione delle carriere, ridefinizione dell’autogoverno della magistratura, istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Questi i tre pilastri della riforma costituzionale sottoposta a referendum.

Al termine dell’incontro il Ministro Nordio si sposterà per il firmacopie presso la libreria Mondadori – Galleria Alberto Sordi in piazza Colonna.