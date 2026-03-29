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“Sotto Pelle”: il nuovo libro di Roberta Cassetti Merryweather che rompe il silenzio sulle relazioni tossiche

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AgenPress. In uscita per il Collettivo The New Romantics –  Edizioni a cura di Patrizia Palombi e Grazia Distefano  un’opera necessaria per chiunque si sia sentito “perso, confuso o sbagliato” all’interno di un legame affettivo.

Cosa succede quando l’amore diventa una trappola? Perché è così difficile riconoscere e abbandonare una relazione che ci logora? A queste e molte altre domande risponde la Dottoressa Roberta Cassetti nel suo nuovo libro, “Sotto Pelle”, edito da Edizioni The New Romantics.

Lontano dai cliché e dalle spiegazioni superficiali, “Sotto Pelle” scava in profondità, portando alla luce ciò che nessuno dice sulle dinamiche tossiche. Attraverso una narrazione che unisce competenza clinica e profonda empatia, l’autrice guida il lettore in un percorso di consapevolezza volto a scardinare i sensi di colpa e quella sensazione di inadeguatezza che spesso imprigiona chi vive rapporti disfunzionali.

“Se ti sei mai sentito perso, confuso o sbagliato, questo libro riguarda anche te”, si legge nelle note di presentazione. L’obiettivo dell’opera è chiaro: offrire uno specchio in cui riflettersi per aprire finalmente gli occhi e ritrovare la propria identità perduta.
“Sotto Pelle” non è solo una lettura, ma un’esperienza trasformativa. Una volta varcata la soglia della consapevolezza offerta dalla Dottoressa Cassetti, la percezione dei propri legami e della propria forza interiore non sarà più la stessa.

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