Libri. “Smettila di postare nel vuoto”. Il primo manuale di social media marketing per i piccoli imprenditori

AgenPress. È disponibile su Amazon, in formato cartaceo e Kindle, il libro “Smettila di Postare nel Vuoto” di Patrizia Sardara.

Il volume nasce da un’esigenza concreta e diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano: milioni di titolari di piccole attività — negozi, studi professionali, botteghe artigiane, ristoratori — utilizzano ogni giorno i social media senza ottenere risultati misurabili, convinti che il problema sia la piattaforma, il budget o la mancanza di talento comunicativo.

“Il problema non sono i social. È il metodo”, spiega l’autrice. “Ho scritto il libro che avrei voluto leggere io, quando ero una libera professionista e non capivo perché quello che pubblicavo non portasse nessun cliente.”

Il manuale affronta con linguaggio accessibile e privo di tecnicismi i fondamenti della comunicazione digitale strategica: dal funzionamento degli algoritmi alla psicologia della persuasione, dai principi di Cialdini applicati ai contenuti social all’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale. Ogni capitolo è corredato da esempi pratici, template operativi e checklist immediatamente applicabili.

A distinguere il volume dalla produzione editoriale esistente — prevalentemente composta da traduzioni di manuali anglosassoni o testi destinati ai professionisti della comunicazione — è la prospettiva dell’autrice: quella di chi ha vissuto in prima persona le difficoltà dell’imprenditore italiano e ha costruito un metodo testato sul campo, con clienti reali, nella realtà economica italiana.

Patrizia Sardara è Social Media Manager Strategica, autrice e consulente. Opera a Roma e su tutto il territorio nazionale, affiancando piccole e medie imprese nella costruzione di una presenza digitale strategica e autentica. Il suo approccio integra neuromarketing, comunicazione persuasiva e identità di brand.

“Smettila di Postare nel Vuoto” – Autrice: Patrizia Sardara Disponibile su: Amazon.it — formato cartaceo e Kindle.