Previsioni Meteo del 15 Gennaio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 15 Gennaio 2026.
AL CENTRO – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; isolate precipitazioni sul Grossetano. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternata a schiarite.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli in prevalenza soleggiati; qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola.