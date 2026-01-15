Previsioni Meteo del 16 Gennaio 2026

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata tempo si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con molti addensamenti sul versante adriatico e ampie schiarite altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino molta nuvolosità su Isole Maggiori e Puglia meridionale con locali piogge, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio situazione per lo più invariata. In serata e nella notte nuvolosità in generale aumento con piogge su Sicilia e settori ionici.