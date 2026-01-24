type here...

Andrii Sybiha: “Il posto di Putin non è al tavolo della pace, ma al banco degli imputati”

Breaking newsGuerra Ucraina
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il ministro degli Esteri ucraino ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di aver ordinato “cinicamente” un massiccio attacco missilistico mentre le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti si trovavano ad Abu Dhabi per colloqui di pace mediati da Washington.

“Questo barbaro attacco dimostra ancora una volta che il posto di Putin non è al tavolo della pace, ma al banco degli imputati del tribunale speciale”, ha scritto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha su X.

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 375 droni e 21 missili negli attacchi, che hanno ancora una volta preso di mira le infrastrutture energetiche, interrompendo l’erogazione di energia elettrica e termica in ampie zone della capitale.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits