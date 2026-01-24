Andrii Sybiha: “Il posto di Putin non è al tavolo della pace, ma al banco degli imputati”

AgenPress. Il ministro degli Esteri ucraino ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di aver ordinato “cinicamente” un massiccio attacco missilistico mentre le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti si trovavano ad Abu Dhabi per colloqui di pace mediati da Washington.

“Questo barbaro attacco dimostra ancora una volta che il posto di Putin non è al tavolo della pace, ma al banco degli imputati del tribunale speciale”, ha scritto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha su X.

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 375 droni e 21 missili negli attacchi, che hanno ancora una volta preso di mira le infrastrutture energetiche, interrompendo l’erogazione di energia elettrica e termica in ampie zone della capitale.