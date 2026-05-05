Delitto di Garlasco, sentite le sorelle Cappa: “Collaborano con gli inquirenti”

AgenPress. Proseguono gli approfondimenti investigativi sul caso del Delitto di Garlasco, uno dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi decenni in Italia. Nella giornata di oggi sono state ascoltate come testimoni Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi.

Le due donne si sono presentate davanti agli inquirenti con un atteggiamento definito “pienamente collaborativo” dai loro legali. “Audizioni svolte con spirito collaborativo”, hanno dichiarato gli avvocati al termine degli incontri, sottolineando la disponibilità mostrata dalle assistite fin dall’inizio delle indagini.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Antonio Marino, ciascuna audizione è durata circa 35-40 minuti. Un tempo relativamente contenuto che lascia intendere come le domande poste dagli investigatori siano state mirate e circoscritte a pochi aspetti specifici. Stefania Cappa è stata ascoltata in mattinata, a partire dalle 11, mentre Paola nel primo pomeriggio, intorno alle 14.

La scelta di interrogatori brevi e focalizzati suggerisce che la Procura di Pavia stia cercando chiarimenti “chirurgici” su elementi ben precisi del contesto familiare e relazionale attorno al delitto. Non si tratterebbe quindi di nuove piste clamorose, ma piuttosto di verifiche puntuali su dettagli ritenuti rilevanti per la ricostruzione complessiva dei fatti.

“Le nostre assistite hanno rinnovato lo spirito collaborativo manifestato sin dall’inizio”, ha ribadito il legale, evidenziando come le due cugine abbiano risposto alle domande senza reticenze.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, continua dunque a essere oggetto di attenzione investigativa e mediatica. A distanza di anni, ogni nuovo accertamento contribuisce a mantenere alta l’attenzione su una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana.