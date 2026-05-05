Meloni: “Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere”

AgenPress . Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.

Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa.