Cinema: Borgonzoni, a Cannes celebriamo maestro De Sica

AgenPress. “A Cannes celebriamo l’eredità universale di un maestro come Vittorio De Sica con il documentario di Francesco Zippel, ripercorrendo la sua vita e i suoi lavori attraverso materiali d’archivio e interviste. De Sica aveva uno sguardo diretto, capace di arrivare alle persone senza filtri. Nei suoi film ci sono gesti piccoli, silenzi, dettagli che diventano racconto e restano impressi. La sua forza stava nel modo in cui riusciva a mostrare il mondo con semplicità e profondità insieme. E proprio per questo continua a parlare a tutti, oltre il tempo e oltre i confini restando così moderno e potente nei suoi messaggi. Questo documentario, nella sezione Cannes Classics, ne è un splendido e intimo tributo”.

Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.