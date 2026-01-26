type here...

Previsioni Meteo del 27 Gennaio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 27 Gennaio 2026.

AL NORD – Al mattino nuvolosità irregolare in transito; piogge sparse attese sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in progressivo aumento. In serata atteso un deciso peggioramento del tempo con acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi fin verso le quote collinari e dai 900 metri sull’Appennino settentrionale.
 

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito attese su tutti i settori. In serata e in nottata previsto un peggioramento delle condizioni meteo con cieli coperti e precipitazioni diffuse, più intense sui versanti Tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino ampie aperture con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche addensamento in più sulle regioni peninsulari, coperto sulla Sardegna. In serata e in nottata atteso un peggioramento a partire dalla Sardegna con precipitazioni diffuse; qualche pioggia anche tra Campania e Molise.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie o in rialzo al centro-sud, in calo al nord.

