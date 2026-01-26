Previsioni Meteo del 27 Gennaio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 27 Gennaio 2026.

AL NORD – Al mattino nuvolosità irregolare in transito; piogge sparse attese sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in progressivo aumento. In serata atteso un deciso peggioramento del tempo con acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi fin verso le quote collinari e dai 900 metri sull’Appennino settentrionale.