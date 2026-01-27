Previsioni Meteo del 28 Gennaio 2026

AL CENTRO – Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie sul versante tirrenico, fenomeni più sporadici sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge sparse con neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. In serata e in nottata residui fenomeni ma con precipitazioni in esaurimento.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse specie su Isole Maggiori e regioni tirreniche. Neve sulla Sardegna fin verso i 1000 metri. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata ancora maltempo su Isole Maggiori e regioni tirreniche. Neve a quote di media montagna.