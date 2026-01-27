type here...

Previsioni Meteo del 28 Gennaio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 28 Gennaio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse, neve sui rilievi oltre i 600-800 metri e fino a bassa quota sul Piemonte. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse con neve oltre gli 800-1000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Tra la serata e la notte residui fenomeni tra Lombardia e Triveneto con neve oltre i 700-1000 metri, fenomeni in esaurimento sulle altre regioni.
 

AL CENTRO – Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie sul versante tirrenico, fenomeni più sporadici sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge sparse con neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. In serata e in nottata residui fenomeni ma con precipitazioni in esaurimento.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse specie su Isole Maggiori e regioni tirreniche. Neve sulla Sardegna fin verso i 1000 metri. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata ancora maltempo su Isole Maggiori e regioni tirreniche. Neve a quote di media montagna.

Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia.

