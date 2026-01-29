type here...

Previsioni Meteo del 30 Gennaio 2026

Meteo
redazione
Da redazione
AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 30 Gennaio 2026.

AL NORD – Al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni in Appennino con neve dai 1000-1100 metri, per lo più invariato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. 
 

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sull’alta Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con arrivo di piogge da isolate a sparse sul versante tirrenico. In serata e in nottata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite, locali fenomeni in Appennino con neve fin verso i 1100-1200 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari, migliora sulla Sardegna con schiarite. In serata e nella notte tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulle Isole con nuvolosità e schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Nord e stabili o in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

