Previsioni Meteo del 30 Gennaio 2026

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sull’alta Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con arrivo di piogge da isolate a sparse sul versante tirrenico. In serata e in nottata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite, locali fenomeni in Appennino con neve fin verso i 1100-1200 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari, migliora sulla Sardegna con schiarite. In serata e nella notte tempo instabile con piogge e temporali sparsi e neve oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulle Isole con nuvolosità e schiarite.