Roberto Vannacci lascia la Lega: “Inseguo un sogno e vado lontano. Futuro nazionale è realtà”

AgenPress. Roberto Vannacci, europarlamentare ed ex vicesegretario della Lega, ha annunciato ufficialmente l’addio al partito di Matteo Salvini e l’avvio di un nuovo progetto politico personale.

Con un post pubblicato sui propri canali social, Vannacci ha confermato la fine del suo rapporto con il Carroccio e la nascita del movimento “Futuro Nazionale”, definito da lui stesso una “realtà” politica autonoma.

“Inseguo un sogno e vado lontano. Futuro nazionale è realtà. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia”, ha scritto Vannacci, sottolineando l’intento di costruire un’Italia “sovrana, sicura, libera, sviluppata, prospera ed esclusiva” lontano da “impicci, compromessi di convenienza e inciuci”.

Secondo l’annuncio, il nuovo progetto mira ad aggregare tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che hanno ricevuto.

La decisione di Vannacci arriva dopo mesi di voci e tensioni interne alla Lega, culminate con la registrazione del simbolo del nuovo movimento già a fine gennaio. La scelta di uscire dal partito è stata definita dallo stesso Vannacci come necessaria per poter portare avanti una visione di destra più “identitaria e coerente” rispetto alla sua interpretazione politica.

La reazione della Lega non si è fatta attendere. Secondo il segretario Matteo Salvini e alcuni esponenti del partito, l’addio di Vannacci è motivo di delusione:

Matteo Salvini ha dichiarato di essere deluso e amareggiato, sottolineando come la Lega avesse sostenuto Vannacci quando era isolato e in difficoltà.

Altri dirigenti leghisti hanno evidenziato che la permanenza di Vannacci nel partito era ormai caratterizzata da divergenze profonde su idee e strategie politiche.

Con l’uscita dalla Lega, Vannacci non fa automaticamente perdere il seggio di parlamentare europeo – una questione che alcuni dirigenti del Carroccio hanno sollevato nei commenti – ma la sua presenza nel gruppo di centro-destra al Parlamento europeo (i “Patrioti per l’Europa”) è ora incerta.

Il nuovo movimento Futuro Nazionale si propone di essere protagonista nei prossimi appuntamenti elettorali, inclusa la campagna per le politiche del 2027.