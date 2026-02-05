Previsioni Meteo del 6 Febbraio 2026

AL CENTRO – Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria, Marche e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulle regioni tirreniche. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile sulle regioni Peninsulari con piogge e temporali sparsi, anche intensi sui settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo in miglioramento con cieli soleggiati, residui fenomeni tra Campania e alta Calabria. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte sulla Sardegna.