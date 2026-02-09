type here...

Previsioni Meteo del 10 Febbraio 2026

Meteo
AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 10 Febbraio 2026

AL NORD – Al mattino cieli in prevalenza coperti, con deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata atteso un peggioramento a partire dai settori nord-occidentali con neve dai 900-1000 metri; precipitazioni in estensione nella notte su Lombardia, Emilia Romagna. 
 

AL CENTRO – Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio fenomeni anche su Umbria, Lazio e Abruzzo con neve fino a quote di media montagna. In serata tempo più asciutto ma con cieli coperti; nella notte attese precipitazioni sparse tra Toscana, Umbria e alto Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, qualche pioggia sul basso versante Tirrenico. Al pomeriggio precipitazioni che insistono su Campania, Puglia e Basilicata, coperto ma asciutto altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo ancora qualche piovasco tra Campania e Basilicata.

Temperature minime stabili o in calo, massime in diminuzione al nord, stazionarie o in aumento al centro-sud.

