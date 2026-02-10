type here...

Foibe: Blengino (Radicali) “Ricordare le vittime è un atto di giustizia storica”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Dimenticare è un peccato che non possiamo permetterci. Come Radicali Italiani abbiamo sempre sostenuto che, se i diritti sono vivi, allora valgono per tutti: senza distinzioni e senza eccezioni dettate dalle necessità storiche che hanno finito per seppellire pagine scomode del nostro recente passato.

Per questo, oggi ricordiamo l’eccidio delle foibe. Una tragedia che una parte della classe dirigente ha faticato, e talvolta fatica ancora, a riconoscere. Ma la memoria non può essere selettiva. Marco Pannella ci ricordava che «ogni volta che nella nostra vita abbiamo trovato negata la storia e la verità della storia, abbiamo sentito che si realizzava un’ipoteca su e contro le speranze del nostro futuro».

Negare il passato, dunque, significa compromettere l’oggi e il domani Per questo, da radicali, non possiamo accettare un futuro costruito sul silenzio.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits