Polato (FdI): “Sull’immigrazione vince la linea italiana. Voto storico in Europa”

Europa
redazione
Da redazione
Approvata oggi istituzione elenco Paesi di origine sicuri

AgenPress. “Con il voto di oggi l’Unione europea compie un passo decisivo: finalmente smette di inseguire le emergenze e torna a governare il fenomeno dell’immigrazione. Si tratta di un risultato storico. La strada indicata dall’Italia è oggi riconosciuta come la più credibile anche a livello europeo” afferma Daniele Polato, europarlamentare di Fratelli d’Italia, commentando l’approvazione della riforma sulla lista dei Paesi sicuri e sul regolamento dei Paesi terzi. La modifica al Regolamento UE è stata approvata oggi, a Strasburgo, da una maggioranza allargata: 408 voti a favore, più della somma dei voti dei gruppi di centrodestra.

“Distinguere chi ha realmente diritto alla protezione da chi abusa del sistema, introdurre procedure più rapide ed efficaci e valorizzare il concetto di Paese terzo sicuro significa restituire alla politica la capacità di decidere. È un passaggio fondamentale per garantire sicurezza, legalità e solidarietà, nel rispetto delle regole e dei cittadini europei” conclude Daniele Polato.

 

