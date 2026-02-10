Polato (FdI): “Sull’immigrazione vince la linea italiana. Voto storico in Europa”

Approvata oggi istituzione elenco Paesi di origine sicuri

AgenPress. “Con il voto di oggi l’Unione europea compie un passo decisivo: finalmente smette di inseguire le emergenze e torna a governare il fenomeno dell’immigrazione. Si tratta di un risultato storico. La strada indicata dall’Italia è oggi riconosciuta come la più credibile anche a livello europeo” afferma Daniele Polato, europarlamentare di Fratelli d’Italia, commentando l’approvazione della riforma sulla lista dei Paesi sicuri e sul regolamento dei Paesi terzi. La modifica al Regolamento UE è stata approvata oggi, a Strasburgo, da una maggioranza allargata: 408 voti a favore, più della somma dei voti dei gruppi di centrodestra.

“Distinguere chi ha realmente diritto alla protezione da chi abusa del sistema, introdurre procedure più rapide ed efficaci e valorizzare il concetto di Paese terzo sicuro significa restituire alla politica la capacità di decidere. È un passaggio fondamentale per garantire sicurezza, legalità e solidarietà, nel rispetto delle regole e dei cittadini europei” conclude Daniele Polato.