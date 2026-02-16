type here...

Previsioni Meteo del 17 Febbraio 2026

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 17 Febbraio 2026.

AL NORD – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, isolate nevicate sui rilievi di confine dai 400-500 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con ancora isolate nevicate dagli 800 metri di quota sull’Alto Adige. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL CENTRO – Al mattino ampi spazi di sereno, salvo isolati piovaschi sulle coste dell’Abruzzo. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge sparse sulle regioni peninsulari, con neve in Appennino dai 1000 metri. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; locali piogge sullo Stretto di Messina. In serata e in nottata ancora stabilità prevalente con cieli sereni o al più velati.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo al sud; massime in aumento al nord, stazionarie o in diminuzione al centro-sud.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits