type here...

Fno Tsrm Pstrp: “Bene deroga su incompatibilità professioni sanitarie”

Sanità
redazione
Da redazione
- Advertisement -
Presidente Diego Catania
- Advertisement -
AgenPress. La Fno Tsrm e Pstrp accoglie con soddisfazione l’emendamento al Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera a prima firma dell’onorevole Simona Loizzo, che proroga al 2027 la deroga alle incompatibilità per professionisti sanitari, dipendenti del Ssn, che vogliono esercitare la libera professione al di fuori dell’orario di lavoro.
“Un segnale importante – osserva il Presidente Catania – per i professionisti del comparto, che va nella direzione del riconoscimento pieno della loro autonomia e libertà di esercizio. Auspichiamo si arrivi quanto prima a un provvedimento, che abolisca definitivamente il vincolo di esclusività per le professioni del comparto sanitario, a favore della piena espressione del valore intellettuale delle nostre professioni”.
Inoltre, la FNO TSRM e PSTRP resta in attesa di altre due proposte emendative, già presentate nell’ultima Legge di Bilancio, a favore delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione: l’estensione della flat tax al 5% ai compensi per lavoro straordinario del personale SSN e delle strutture accreditate; e l’inclusione per tali professioni nell’indennità di pronto soccorso nei servizi di emergenza-urgenza, affinché siano “garanti  equità fiscale e parità di trattamento” con le altre professioni del comparto.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits