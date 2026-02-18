Fno Tsrm Pstrp: “Bene deroga su incompatibilità professioni sanitarie”

AgenPress. La Fno Tsrm e Pstrp accoglie con soddisfazione l’emendamento al Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera a prima firma dell’onorevole Simona Loizzo, che proroga al 2027 la deroga alle incompatibilità per professionisti sanitari, dipendenti del Ssn, che vogliono esercitare la libera professione al di fuori dell’orario di lavoro.

“Un segnale importante – osserva il Presidente Catania – per i professionisti del comparto, che va nella direzione del riconoscimento pieno della loro autonomia e libertà di esercizio. Auspichiamo si arrivi quanto prima a un provvedimento, che abolisca definitivamente il vincolo di esclusività per le professioni del comparto sanitario, a favore della piena espressione del valore intellettuale delle nostre professioni”.

Inoltre, la FNO TSRM e PSTRP resta in attesa di altre due proposte emendative, già presentate nell’ultima Legge di Bilancio, a favore delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione: l’estensione della flat tax al 5% ai compensi per lavoro straordinario del personale SSN e delle strutture accreditate; e l’inclusione per tali professioni nell’indennità di pronto soccorso nei servizi di emergenza-urgenza, affinché siano “garanti equità fiscale e parità di trattamento” con le altre professioni del comparto.