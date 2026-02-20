Sanremo in PinkHouse: il festival visto da un’altra prospettiva

Zetatielle, Angelo Rifino e Cristian Monaco commentano Sanremo 2026 sulle frequenze pink di RID 96.8 FM

AgenPress. La riviera ligure si prepara ad accogliere artisti, giornalisti, vip e migliaia di turisti in occasione del Festival di Sanremo 2026, l’evento per eccellenza, momento musicale tricolore che ferma il Bel Paese di fronte a schermi e dispositivi sempre connessi.

Tra le novità sanremesi collaterali, la casa radiofonica di RID 96.8 guidata dalla sua capitana, la pink editor Michelle Marie Castiello, riapre le sue porte per il quarto anno consecutivo, accendendo i microfoni della PinkHouse già pronta a dare il benvenuto ai tanti ospiti e appassionati della kermesse canora.

La diretta giornaliera andrà in onda dal Mediterranee – Cucina e Mare, tutti i giorni dalle 9.00 per proseguire fino alle 17.00, con speaker ufficiali il duo Zetatielle, Angelo Rifino e Cristian Monaco, ognuno nel suo contenitore ideale. Programmi radio di nuova generazione, sempre più interattivi e coinvolgenti, pronti a dialogare tra l’etere e la rete, con un palinsesto ricco di approfondimenti e rubriche originali. Un vero e proprio “quartier generale radiofonico” nel cuore della città dei fiori, pronto a raccontare il festival visto da un’altra prospettiva.

Il palinsesto: Dalle 9:00 alle 11:00 Mauro Francia intratterrà con Il Bar di Enza, realizzando “shakerati” sanremesi di artisti che hanno partecipato al festival, ieri e oggi.

Dalle 11:00 alle 12:00 Il duo composto da Trilly e Angelo Rifino commenterà passo dopo passo le serate del festival con analisi, retroscena e opinioni senza filtri, con la partecipazione speciale di Christian Monaco. In questa fascia troveranno spazio format inediti con esperti ognuno nel proprio settore, come “In e Out Make Up”, con il commento di stile e trucco a cura di Pablo Gil Cagnè oppure “Il più politicamente scorretto della serata” con Augusto Gregori e ancora, “Che pianta è?”, con Stefania Santoro.

Dalle 12:00 collegamento diretto con la sala stampa insieme ai giornalisti Lele Boccardo e Tina Rossi, per aggiornamenti in tempo reale, dichiarazioni ufficiali e indiscrezioni di giornata.

Dalle 14:00 alle 17:00 spazio a “Sempre + Zetatielle” con collegamenti e rubriche dedicate: “I 5 top e 5 flop” a cura della giornalista Roberta Savona, poi Alma Minghi con “Sound Check” e la rubrica di musica e food a cura del pizzaiolo e regista Daniele Frontoni, che trasformerà in pizza i cantanti in gara. Infine, con l’attore Roberto Fazioli, speciali commenti dal piglio magico, per trovare del misticismo anche a Sanremo e i suoi protagonisti.

Non mancheranno ospiti speciali, artisti pronti ad esibirsi dal vivo, tra questi Manuel Negro con Il Tamarro di Sanremo e Enrique Balbontin, che racconterà il Festival dal punto di vista di un ligure doc.

“Per noi di RID 96.8 sarà una festival-rinascita, con un team completamente nuovo, scelto per infondere una iniezione di energia fresca, pronta a guiderà questa avventura. Per me sarà un Festival ancora più speciale, con le persone care che non ci sono più e che continuano a guidare la nostra radio dall’alto, rendendo questo nuovo inizio ancora più significativo. Buon Sanremo-Pink ai miei compagni di viaggio e a chi sceglierà di ascoltare un punto di vista diverso e sempre inclusivo”, dichiara l’editrice e CEO di RID 96.8, Michelle Marie Castiello. “Siamo entusiasti di questa esperienza che sancisce una partnership nata un anno fa e che si è consolidata nel tempo perché la forza di questa collaborazione sta proprio nella passione condivisa: RID 96.8 porta ritmo e immediatezza e Zetatielle Magazine offre uno sguardo critico e di profondità, il tutto condito con l’ironia e l’allegria che contraddistingue entrambe le realtà editoriali. Insieme creiamo un racconto ‘Alternativamente Unico’, sarà questo lo slogan che ci accompagnerà in ogni diretta e che già suona come una promessa mantenuta. La Pink House avrà un’eco potente, sarà un punto di incontro per artisti, addetti ai lavori e curiosi affamati di storie. E poi, quando due mondi editoriali si fondono con questa complicità, l’effetto è semplicemente esplosivo”. Affermano da Zetatielle Magazine, l’editore Tina Rossi e il direttore Lele Boccardo.

Oltre agli interventi in diretta, saranno previste anche numerose interazioni e contenuti speciali sui nostri canali social, offrendo un’ulteriore opportunità ai nostri ascoltatori di interagire. L’invito è a seguire ogni momento in Pinkhouse, condividendo attraverso le onde radio il Festival di Sanremo 2026.