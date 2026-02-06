All’asta la Fender Mustang del 1966 appartenuta a Kurt Cobain, leader dei Nirvana

AgenPress. La storia del rock torna sotto i riflettori con uno dei suoi oggetti più iconici. La Fender Mustang del 1966 appartenuta a Kurt Cobain, leader dei Nirvana e simbolo assoluto del grunge, sarà messa all’asta e secondo gli esperti potrebbe raggiungere una cifra record: fino a 5 milioni di dollari.

Si tratta di una chitarra leggendaria, suonata da Cobain nel video di “Smells Like Teen Spirit”, il brano-manifesto che nel 1991 cambiò per sempre il volto della musica rock, proiettando i Nirvana e l’intera scena di Seattle nell’Olimpo della cultura pop mondiale. Quel riff iniziale, semplice e abrasivo, è diventato un marchio generazionale, e proprio da questa Mustang nacque il suono che fece esplodere il grunge.

La Fender Mustang del ’66 non era solo uno strumento, ma una vera estensione della personalità di Cobain. Il frontman dei Nirvana prediligeva chitarre considerate “minori” rispetto ai modelli classici del rock, come Stratocaster o Les Paul. La Mustang, con il suo timbro sporco e irregolare, rappresentava perfettamente il suo rifiuto delle convenzioni e l’estetica imperfetta che caratterizzava la sua musica.

L’asta si inserisce in un filone di crescente interesse per i cimeli legati a Kurt Cobain. Negli ultimi anni, diversi oggetti appartenuti al musicista hanno raggiunto cifre altissime: dalla chitarra Martin D-18E usata nell’MTV Unplugged in New York, venduta per oltre 6 milioni di dollari, fino a maglioni, disegni e appunti personali. Segno che, a trent’anni dalla sua morte, il mito di Cobain è tutt’altro che sbiadito.

Secondo gli esperti del settore, la valutazione fino a 5 milioni è giustificata non solo dalla rarità dello strumento, ma soprattutto dal suo peso simbolico. “Smells Like Teen Spirit” non è semplicemente una canzone di successo: è un momento spartiacque nella storia della musica contemporanea, e possedere la chitarra con cui è stata suonata equivale a possedere un frammento di quella rivoluzione culturale.

L’asta attirerà collezionisti, investitori e fan facoltosi da tutto il mondo, pronti a contendersi un pezzo unico della storia del rock. Qualunque sarà il prezzo finale, una cosa è certa: quella Fender Mustang del 1966 continua a far rumore, proprio come faceva tra le mani di Kurt Cobain.