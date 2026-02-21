De Palma (Nursing Up): «Ogni anno a febbraio onoriamo doverosamente la memoria dei colleghi caduti durante la pandemia. Ma ora servono numeri, investimenti e programmazione. Senza una riforma strutturale la prossima emergenza ci troverà ancora scoperti»
AgenPress. Ogni anno a febbraio il pensiero va ai professionisti sanitari che hanno perso la vita durante la pandemia. Ma accanto alla memoria, Nursing Up richiama l’attenzione sui dati strutturali che fotografano lo stato reale del Servizio sanitario nazionale.
L’Italia dispone di 6,2 infermieri per 1.000 abitanti contro una media europea di 8,4. Nei principali Paesi UE si superano i 10 professionisti ogni 1.000 abitanti. Il divario equivale a circa 175.000 infermieri mancanti, con un’età media elevata e pensionamenti in aumento nei prossimi anni. Parallelamente, l’OMS Europa stima una carenza di quasi un milione di infermieri entro il 2030 nella Regione europea.
A fronte di una densità medica superiore alla media UE (oltre 4 per 1.000 abitanti), la dotazione infermieristica resta insufficiente, con conseguenze dirette su carichi assistenziali, burnout e sicurezza clinica.
Il nodo retributivo resta centrale: un infermiere italiano percepisce mediamente 1.500–1.600 euro netti a inizio carriera, contro i 2.500–3.000 euro netti di Germania e Paesi del Nord Europa. Il differenziale, che può superare i 1.000 euro mensili, alimenta la fuga verso l’estero e riduce l’attrattività della professione.
«La memoria è un dovere – conclude Antonio De Palma, Presidente Nazionale Nursing Up – ma senza programmazione, assunzioni strutturali e valorizzazione economica, il sistema resta esposto. La prossima crisi sanitaria non ci aspetterà».
Con oltre il 24% della popolazione sopra i 65 anni e una domanda assistenziale in costante crescita, per Nursing Up la questione infermieristica è oggi una priorità strategica nazionale