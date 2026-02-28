L’Unione Europea ha invitato a porre fine ai combattimenti tra Afghanistan e Pakistan

AgenPress. I leader dell’Unione Europea hanno invitato oggi le parti a ridurre le tensioni e a porre fine alle ostilità scoppiate questa settimana tra Afghanistan e Pakistan, avvertendo che il conflitto potrebbe avere “gravi conseguenze per la regione”.

Un comunicato stampa a nome dei 27, firmato dall’Alto rappresentante dell’UE per la politica estera e di sicurezza comune, Kaya Kalas, sottolinea inoltre che il territorio afghano “non deve essere utilizzato” per minacciare altri paesi o come base per lanciare attacchi contro di essi, invitando al contempo il governo talebano de facto ad adottare “misure efficaci contro tutte le organizzazioni terroristiche” che operano sul territorio del paese o che lo utilizzano per commettere attacchi altrove.

“Esortiamo entrambe le parti a impegnarsi nel dialogo”, aggiunge il testo, ricordando che il diritto internazionale deve essere rispettato e che i civili e le infrastrutture civili devono essere protetti.

L’intervento di Bruxelles fa seguito alla rapida escalation delle ostilità tra i talebani afghani e le forze pakistane, verificatasi l’altro ieri.

Giovedì, militanti afghani hanno attaccato unità militari pakistane e Islamabad ha risposto con attacchi aerei nella capitale afghana Kabul, nella roccaforte talebana di Kandahar e altrove. Entrambe le parti hanno causato decine, se non centinaia di vittime.

Il ministro della Difesa pakistano ha parlato di “guerra aperta” contro i talebani.

Afghanistan e Pakistan sono stati coinvolti in scontri sporadici da quando il movimento fondamentalista talebano ha ripreso il potere a Kabul a metà agosto 2021.

Islamabad accusa Kabul di fornire rifugio a gruppi armati che compiono attacchi mortali sul territorio pakistano, un’accusa che le autorità afghane di fatto negano.

Tra i due Paesi si sono verificati ripetuti scontri sanguinosi e vari cicli di negoziati non hanno permesso di risolvere il conflitto, nonostante l’intervento dell’Arabia Saudita abbia portato alla liberazione di tre soldati pakistani tenuti prigionieri dai talebani afghani.