Il Cantico dell’Amore. San Francesco d’Assisi 1226-2026. ​Solfanelli editore. Coordinamento scientifico Pierfranco Bruni. Cura di Franca De Santis

AgenPress. Si racconta, a Ottocento anni dalla morte, il viaggio del Santo di Assisi dalla povertà alla carità, dalla centralità dell’amore al Cantico di frate Sole.

In questo libro, nato dall’idea di Pierfranco Bruni, ci si avvale di diverse chiavi di lettura che con profonda spiritualità pongono l’attenzione sui numerosi aspetti storici e religiosi, che vanno dall’Occidente all’Oriente.

Un’indagine, a tutto tondo, che pone a confronto un modello letterario che ha contrassegnato la nascita della poesia in “volgare”. Il contesto medievale è vissuto dal Poverello di Assisi nel pieno umanesimo cristiano e questa eredità è ancora oggi nei nostri passi.

I contributi presenti nel volume sviluppano un viaggio mistico in una Europa afflitta da contraddizioni, che in San Francesco trovano un punto di riferimento, valido anche per l’uomo del nostro tempo.

Gli studiosi che hanno offerto il loro pensare sono: Maria Teresa Alfonso, Arianna Angeli, Micol Bruni, Floriano Cartanì, Antonetta Carrabs, Marilena Cavallo, Franca De Santis, Maria Grazia Destratis, Tonino Filomena, Alberico Guarnieri, Pasquale Guerra, Roberta Mazzoni, Annarita Miglietta, Marino Pagano, Ippolita Caterina Patera, Giovanna Pezzillo, Rosaria Scialpi, Gioia Senesi, Patrizia Tocci, Maria Stella Tonti, Matilde Tortora, Cristiano Vignali. Il lavoro si apre, oltre che con la presentazione della curatrice Franca De Santis e il saggio introduttivo del coordinatore scientifico Pierfranco Bruni, con uno scritto “mistico” suor Pierpaola Nistri, Madre Badessa del Convento di Santa Chiara delle Clarisse di Grottaglie, che ha realizzato, per questo testo, l’immagine di copertina, una originale icona di forte impatto religioso.

Dunque, religiosità e carisma, poesia e metafisica, antropologia e fede nel più rivoluzionario Santo delle Tradizione.

Il tempo della religiosità, così scandito, scava nel profondo di ogni lettore e offre una visione singolare sulla vita, sulle opere e sulla testimonianza di San Francesco.

Un viaggio tra letteratura, sacralità e mistero.

In copertina Icona di suor Pierpaola Nistri, Madre Badessa del Convento di Santa Chiara delle Clarisse di Grottaglie.