Il Qatar esorta tutti i residenti a rimanere in casa

AgenPress. Il Ministero degli Interni del Qatar ha invitato oggi i residenti a rimanere a casa dopo aver annunciato che il livello di minaccia alla sicurezza è elevato, ha dichiarato oggi l’agenzia di stampa statale del Qatar.

L’avvertimento consigliava alle persone di tenersi lontane dalle finestre e dalle aree esposte.

Il ministro degli Affari esteri del Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikhi, ha detto ai ministri degli affari esteri di Libano, Cuba e altri paesi che gli attacchi missilistici iraniani sono inaccettabili.

Il ministro degli Esteri “ha sottolineato che il bombardamento del territorio del Qatar con missili balistici iraniani costituisce una palese violazione della sovranità nazionale del Qatar, è incompatibile con i principi di buon vicinato e non può essere accettato con alcuna giustificazione o pretesto”, ha affermato il Ministero degli Affari Esteri in una dichiarazione sulle chiamate.

Il ministero degli Esteri ha inoltre affermato che il Qatar “ha costantemente cercato di prendere le distanze dai conflitti regionali e si è adoperato per facilitare il dialogo tra l’Iran e la comunità internazionale”.

Nella dichiarazione si legge che i ministri con cui ha parlato Al Muraikhi “hanno espresso la preoccupazione dei loro Paesi per gli sviluppi regionali, chiedendo una de-escalation, la priorità alla ragione e un ritorno ai negoziati e ai canali diplomatici per prevenire ulteriore caos”.