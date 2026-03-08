8 marzo, Paolo Capone, leader UGL: “Più lavoro e innovazione femminile, segnali positivi per l’Italia”

Per Capone: “Con il Premio ‘Donne di Lavori, Donne di Valori’, giunto alla quinta edizione, l’UGL intende offrire esempi positivi e riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo del Paese”

AgenPress. “In occasione della Giornata internazionale della donna è importante valorizzare i segnali positivi che arrivano dal mondo del lavoro e dell’innovazione. In Italia l’occupazione femminile continua a crescere e nel secondo trimestre del 2024 ha registrato un aumento di 0,9 punti percentuali su base annua, mentre dal 2008 al 2024 il tasso di occupazione delle donne è aumentato complessivamente di 6,4 punti percentuali. Si tratta di un dato significativo, rilevato da Istat e Cnel, che testimonia una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione dell’8 marzo.

“Anche sul fronte dell’innovazione arrivano segnali incoraggianti. Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), in Italia la quota di donne inventrici nelle materie Stem ha raggiunto il 14,7% nel 2022, superando la media europea del 13,8%. Un risultato che dimostra come il talento e la competenza delle donne stiano contribuendo in modo sempre più significativo allo sviluppo tecnologico e scientifico del nostro Paese. È fondamentale proseguire su questa strada, sostenendo la piena partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e superando i divari ancora persistenti”.

“L’UGL ritiene centrale valorizzare il contributo delle donne nella crescita economica e sociale dell’Italia e promuovere una cultura fondata sulle pari opportunità. In tal senso, con il Premio ‘Donne di Lavori, Donne di Valori’, giunto alla quinta edizione, intendiamo valorizzare storie di merito, professionalità e impegno femminile in diversi ambiti della società, dalla scienza all’impresa, dallo sport al giornalismo, dalle istituzioni alla cultura. Celebrare queste esperienze significa offrire esempi positivi alle nuove generazioni e riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo del Paese”, conclude Capone.

Lo spettacolo teatrale durante il quale si è tenuta la cerimonia di premiazione, si è svolto a Roma presso il Teatro Rossini, ha intrecciato momenti di spettacolo, teatro, musica e talk culturale, confermandosi un appuntamento ormai consolidato dedicato alla valorizzazione del contributo femminile nella società italiana.

Il riconoscimento è stato conferito, a Manuela Villa per la musica; all’ingegnere spaziale Bianca Simonassi, per la scienza; a Mirella Chiattone, fondatrice di Essenzialmenta, per l’imprenditoria; all’ex nuotatrice olimpica e oggi conduttrice di Eurosport, Cristina Chiuso per lo sport; a Suor Monia Alfieri per la scuola e l’istruzione; al Generale dei Carabinieri Simonetta De Guz, prima donna Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri, per le Forze Armate; alla giornalista Ida Molaro, volto autorevole dell’informazione parlamentare Mediaset, per il giornalismo; al direttore d’orchestra Beatrice Venezi con un premio speciale e, infine, all’icona della danza italiana e simbolo di dedizione artistica, Oriella Dorella, per la danza.