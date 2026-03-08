Unione Naz. Consumatori: gasolio self sfonda 2 euro al litro anche a Bolzano

Per Meloni Mef sta studiando sterilizzazione? E’ dal 2002 che i governi studiano ….
AgenPress. Dopo le autostrade, oggi è la volta di Bolzano, primo territorio a toccare la soglia di 2 euro per il gasolio in modalità self service secondo i dati Mimit.
“Ma il dato che desta più preoccupazione è il rialzo giornaliero. Nonostante di domenica i distributori self service non cambino solitamente il prezzo, secondo la nostra elaborazione dei dati Mimit, in Calabria tra sabato e domenica il prezzo del gasolio è schizzato di 2,1 cent al litro, pari a 1 euro e 5 cent per un pieno di 50 litri, regione che detiene il record anche per il maggiore balzo giornaliero della benzina, decollata in 24 ore di 35 centesimi a rifornimento. Ci domandiamo cosa accadrà domani alla riapertura di tutti i distributori, quando la media non sarà più abbassata da chi ha lasciato invariato il prezzo nel week-end” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori
“Per questo chiediamo al Governo di intervenire lunedi mattina con un decreto legge che riduca le accise di 10 centesimi e stoppi questa progressione. Non servono meccanismi mirabolanti per farlo, basta volerle ridurre” prosegue Dona,
“Ci preoccupa, infatti, la dichiarazione di ieri della Premier Meloni, ossia che lo strumento della sterilizzazione è già allo studio da qualche giorno da parte Mef. Ci offriamo di dare ripetizioni gratuite ai tecnici del Mef, atteso che è dal 2002, ossia 24 anni fa, che i governi stanno studiando questo meccanismo. Nel 2002, infatti, l’allora ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, dichiarò: “stiamo studiando un meccanismo sulle accise che possa stabilizzare il prezzo della benzina. Che serva un aiutino?” conclude Dona.
Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO del 8/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)
|N
|REGIONE
|GASOLIO
(in euro/litro)
|AUTOSTRADE
|2.017
|1
|Bolzano
|2.000
|2
|Trento
|1.992
|3
|Calabria
|1.989
|4
|Valle d’Aosta
|1.985
|5
|Sicilia
|1.984
|6
|Lombardia
|1.972
|7
|Piemonte
|1.972
|7
|Liguria
|1.970
|9
|Sardegna
|1.970
|10
|Molise
|1.967
|11
|Veneto
|1.965
|12
|Basilicata
|1.964
|12
|Friuli Venezia Giulia
|1.963
|14
|Toscana
|1.960
|15
|Emilia Romagna
|1.957
|16
|Campania
|1.956
|17
|Puglia
|1.951
|18
|Lazio
|1.950
|19
|Umbria
|1.946
|20
|Marche
|1.941
|21
|Abruzzo
|1.939
Tabella n. 2: prezzi medi della BENZINA del 8/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)
|N
|REGIONE
|BENZINA
(in euro/litro)
|AUTOSTRADE
|1.865
|1
|Calabria
|1.813
|2
|Bolzano
|1.818
|3
|Basilicata
|1.807
|4
|Valle d’Aosta
|1.800
|5
|Sicilia
|1.801
|5
|Trento
|1.800
|7
|Liguria
|1.795
|8
|Puglia
|1.786
|8
|Molise
|1.786
|10
|Sardegna
|1.779
|11
|Campania
|1.775
|11
|Friuli Venezia Giulia
|1.775
|13
|Lombardia
|1.773
|14
|Emilia Romagna
|1.771
|15
|Piemonte
|1.768
|15
|Toscana
|1.768
|17
|Veneto
|1.765
|18
|Abruzzo
|1.763
|19
|Lazio
|1.761
|20
|Umbria
|1.760
|21
|Marche
|1.752