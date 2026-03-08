type here...

Unione Naz. Consumatori: gasolio self sfonda 2 euro al litro anche a Bolzano

AgenPress. Dopo le autostrade, oggi è la volta di Bolzano, primo territorio a toccare la soglia di 2 euro per il gasolio in modalità self service secondo i dati Mimit.

“Ma il dato che desta più preoccupazione è il rialzo giornaliero. Nonostante di domenica i distributori self service non cambino solitamente il prezzo, secondo la nostra elaborazione dei dati Mimit, in Calabria tra sabato e domenica il prezzo del gasolio è schizzato di 2,1 cent al litro, pari a 1 euro e 5 cent per un pieno di 50 litri, regione che detiene il record anche per il maggiore balzo giornaliero della benzina, decollata in 24 ore di 35 centesimi a rifornimento. Ci domandiamo cosa accadrà domani alla riapertura di tutti i distributori, quando la media non sarà più abbassata da chi ha lasciato invariato il prezzo nel week-end” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

“Per questo chiediamo al Governo di intervenire lunedi mattina con un decreto legge che riduca le accise di 10 centesimi e stoppi questa progressione. Non servono meccanismi mirabolanti per farlo, basta volerle ridurre” prosegue Dona,

“Ci preoccupa, infatti, la dichiarazione di ieri della Premier Meloni, ossia che lo strumento della sterilizzazione è già allo studio da qualche giorno da parte Mef. Ci offriamo di dare ripetizioni gratuite ai tecnici del Mef, atteso che è dal 2002, ossia 24 anni fa, che i governi stanno studiando questo meccanismo. Nel 2002, infatti, l’allora ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, dichiarò: “stiamo studiando un meccanismo sulle accise che possa stabilizzare il prezzo della benzina. Che serva un aiutino?” conclude Dona.

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO del 8/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEGASOLIO

(in euro/litro)

 AUTOSTRADE2.017
1Bolzano2.000
2Trento1.992
3Calabria1.989
4Valle d’Aosta1.985
5Sicilia1.984
6Lombardia1.972
7Piemonte1.972
7Liguria1.970
9Sardegna1.970
10Molise1.967
11Veneto1.965
12Basilicata1.964
12Friuli Venezia Giulia1.963
14Toscana1.960
15Emilia Romagna1.957
16Campania1.956
17Puglia1.951
18Lazio1.950
19Umbria1.946
20Marche1.941
21Abruzzo1.939

Tabella n. 2: prezzi medi della BENZINA del 8/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEBENZINA

(in euro/litro)

 AUTOSTRADE1.865
1Calabria1.813
2Bolzano1.818
3Basilicata1.807
4Valle d’Aosta1.800
5Sicilia1.801
5Trento1.800
7Liguria1.795
8Puglia1.786
8Molise1.786
10Sardegna1.779
11Campania1.775
11Friuli Venezia Giulia1.775
13Lombardia1.773
14Emilia Romagna1.771
15Piemonte1.768
15Toscana1.768
17Veneto1.765
18Abruzzo1.763
19Lazio1.761
20Umbria1.760
21Marche1.752

