Unione Naz. Consumatori: gasolio self sfonda 2 euro al litro anche a Bolzano

Per Meloni Mef sta studiando sterilizzazione? E’ dal 2002 che i governi studiano ….

AgenPress. Dopo le autostrade, oggi è la volta di Bolzano, primo territorio a toccare la soglia di 2 euro per il gasolio in modalità self service secondo i dati Mimit.

“Ma il dato che desta più preoccupazione è il rialzo giornaliero. Nonostante di domenica i distributori self service non cambino solitamente il prezzo, secondo la nostra elaborazione dei dati Mimit, in Calabria tra sabato e domenica il prezzo del gasolio è schizzato di 2,1 cent al litro, pari a 1 euro e 5 cent per un pieno di 50 litri, regione che detiene il record anche per il maggiore balzo giornaliero della benzina, decollata in 24 ore di 35 centesimi a rifornimento. Ci domandiamo cosa accadrà domani alla riapertura di tutti i distributori, quando la media non sarà più abbassata da chi ha lasciato invariato il prezzo nel week-end” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori

“Per questo chiediamo al Governo di intervenire lunedi mattina con un decreto legge che riduca le accise di 10 centesimi e stoppi questa progressione. Non servono meccanismi mirabolanti per farlo, basta volerle ridurre” prosegue Dona,

“Ci preoccupa, infatti, la dichiarazione di ieri della Premier Meloni, ossia che lo strumento della sterilizzazione è già allo studio da qualche giorno da parte Mef. Ci offriamo di dare ripetizioni gratuite ai tecnici del Mef, atteso che è dal 2002, ossia 24 anni fa, che i governi stanno studiando questo meccanismo. Nel 2002, infatti, l’allora ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, dichiarò: “stiamo studiando un meccanismo sulle accise che possa stabilizzare il prezzo della benzina. Che serva un aiutino?” conclude Dona.

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO del 8/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE GASOLIO (in euro/litro) AUTOSTRADE 2.017 1 Bolzano 2.000 2 Trento 1.992 3 Calabria 1.989 4 Valle d’Aosta 1.985 5 Sicilia 1.984 6 Lombardia 1.972 7 Piemonte 1.972 7 Liguria 1.970 9 Sardegna 1.970 10 Molise 1.967 11 Veneto 1.965 12 Basilicata 1.964 12 Friuli Venezia Giulia 1.963 14 Toscana 1.960 15 Emilia Romagna 1.957 16 Campania 1.956 17 Puglia 1.951 18 Lazio 1.950 19 Umbria 1.946 20 Marche 1.941 21 Abruzzo 1.939

Tabella n. 2: prezzi medi della BENZINA del 8/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)