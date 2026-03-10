type here...

Scurria ( FDI): “ Domani al Senato la risorsa acqua al centro del dialogo Italia–Africa”

AgenPress. “Domani alle ore 10 su mia iniziativa, nella Sala Zuccari del Senato, avrà luogo il convegno dal titolo ‘La risorsa acqua in Italia e in Africa’, per approfondire e capire quali sono le sfide e le opportunità legate alla gestione sostenibile dell’acqua nei due contesti, con particolare attenzione alla cooperazione internazionale e alle prospettive aperte dal Piano Mattei per l’Africa promosso dal governo guidato da Giorgia Meloni.

L’incontro sarà occasione di confronto tra istituzioni, esperti e stakeholder sulle strategie per valorizzare l’acqua come risorsa chiave per sviluppo, sicurezza alimentare e partenariati tra Italia e Paesi africani.

Interverranno: Francesco Lollobrigida Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Edmondo Cirielli Viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Errico Stravato Amministratore delegato Sogesid SpA, Barbara Marinali Presidente Acea, Nunzio Ferrulli, Direttore relazioni istituzionali e affari regolatori Italgas, Luca Dal Fabbro Presidente Utilitalia, Massimo Gargano Direttore Generale ANBI.

Modererà l’evento l’avvocato Valentina Milani, CDA Cassa Depositi e Prestiti”, lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

