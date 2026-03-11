Katz: “I membri della leadership iraniana sopravvissuti stanno fuggendo come topi nei tunnel, proprio come la leadership di Hamas a Gaza”

AgenPress. Il ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz ha affermato che l’attacco condotto congiuntamente da Israele e Stati Uniti contro l’Iran continuerà “indefinitamente” e ha assicurato che sono state inflitte pesanti perdite alle forze iraniane.

“Questa operazione continuerà senza limiti, per tutto il tempo necessario, finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi e non decideremo l’esito della campagna”, ha affermato il ministro della Difesa, come annunciato dai suoi servizi, durante un incontro con i membri della leadership militare israeliana.

“I membri della leadership iraniana sopravvissuti stanno fuggendo come topi nei tunnel, proprio come la leadership di Hamas a Gaza”, ha affermato anche Katz.

Ha insistito sul fatto che gli attacchi israelo-americani continuano a colpire “obiettivi strategici del regime a Teheran e in tutto l’Iran, giorno dopo giorno, obiettivo dopo obiettivo”.

“Gli obitori degli ospedali sono pieni e qui stiamo parlando di forze terroristiche, non di civili, e questa situazione deve certamente continuare.”

“Continueremo a farlo per permettere al popolo iraniano di sollevarsi, agire e rovesciare questo regime. In definitiva, la decisione spetta a loro”, ha affermato.