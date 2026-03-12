Mosca condanna le dichiarazioni di Trump sull'”occupazione” di Cuba

AgenPress. Mosca ha condannato il ricatto e le minacce, a suo dire, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di procedere con l'”occupazione” di Cuba, tradizionale alleato della Russia.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che Mosca fornirà a Cuba tutto il supporto politico e diplomatico possibile e ha chiesto una soluzione diplomatica alle tensioni con Washington.

Lunedì Trump ha affermato che Cuba è un “grosso problema” e che il Segretario di Stato Marco Rubio sta affrontando la questione, che potrebbe o meno essere considerata una “occupazione amichevole”.