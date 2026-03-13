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Sanità, Cicconetti (Federfarma Roma): “ll fisioterapista in farmacia consentirà di intercettare precocemente il bisogno riabilitativo dei cittadini

Sanità
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AgenPress. “Con questo accordo compiamo un ulteriore passo avanti nello sviluppo della farmacia dei servizi e nel rafforzamento dell’assistenza territoriale. La presenza del fisioterapista in farmacia consentirà di intercettare più precocemente il bisogno riabilitativo dei cittadini, offrendo orientamento qualificato e facilitando l’accesso ai percorsi di cura più appropriati.

La farmacia, presidio sanitario di prossimità diffuso capillarmente sul territorio, si conferma così un punto di riferimento sempre più integrato nella rete della sanità territoriale, capace di lavorare in sinergia con gli altri professionisti della salute per rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone” dichiara Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma durante la conferenza stampa di presentazione dell’accordo programmatico approvato dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio (Ofi Lazio) insieme all’Ordine dei Farmacisti di Roma, a Federfarma Roma e a Assofarm Lazio.

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